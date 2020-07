Ministerin: Es geht hier nicht um Generalverdacht

Lambrecht nicht einverstanden mit Seehofers Absage an Rassismus-Studie

Berlin (AFP) - Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die Absage von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) an eine Studie über mögliche rassistische Tendenzen in der Polizei kritisiert. "Es wäre wichtig, dass wir die Studie durchführen können", sagte Lambrecht am Montag im "Morgenmagazin" des ZDF. Es gehe bei einer solchen Studie "nicht darum, jemanden unter Generalverdacht zu stellen", betonte sie.

Justizministerin Lambrecht © AFP

Lambrecht fügte hinzu, dass das Thema nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich als Justizministerin liege. Zuständig ist das vom CSU-Politiker Seehofer geführte Bundesinnenministerium. Dieses hatte am Sonntag überraschend eine vorab angekündigte wissenschaftliche Studie zu Rassismus in der Polizei abgesagt. Begründet wurde dieser Schritt damit, dass der Minister keinen Bedarf an einer solchen Untersuchung sehe.