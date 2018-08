Von Dürre betroffene Bauern müssen aber weiter auf Hilfszusagen vom Bund warten

Landwirte erhalten Erleichterungen bei der Tierfütterung

Berlin (AFP) - Die von der Dürre geplagten Bauern in Deutschland erhalten Erleichterungen bei der Tierfütterung. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) brachte am Mittwoch eine Verordnung auf den Weg, wonach Landwirte, denen das Futter ausgeht, künftig auch sogenannte Zwischenfrüchte verfüttern dürfen. Diese werden eigentlich zur Verbesserung der Bodenqualität angebaut. Auf eine Entscheidung des Bundes zu finanziellen Hilfen müssen die Bauern allerdings weiter warten, bis alle Ernteberichte vorliegen.

Landwirtschaftsministerin Klöckner © AFP

"Tieren hilft kein Geld, sondern Futter", sagte Klöckner in Berlin. Sie habe bei Besuchen im Norden und Osten Deutschlands gesehen, welche Spuren die Trockenheit hinterlassen habe. "Ich habe noch nie Mais gesehen, der so trocken auf den Feldern steht", sagte die Ministerin. Viele Bauern mischten bereits Stroh in ihr Tierfutter. Daher sei es das Ziel der Regierung, das Futterangebot zu erhöhen.

Bauern müssen für den Erhalt von EU-Geldern unter anderem ökologische Vorrangflächen ausweisen, auf denen zum Beispiel Zwischenfrüchte wie Klee-Gras-Mischungen angebaut werden. Diese dürfen auf Antrag künftig auch als Tierfutter genutzt werden, wie Klöckner ausführte. Allerdings muss die Verordnung, der das Kabinett am Mittwoch zustimmte, noch in den Bundesrat.

Eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums sprach von einer "Notsituation" und wollte sich nicht festlegen, wie lange diese andauern werde. Aus dem Umweltministerium hieß es dazu, die Maßnahme sei eng mit ihnen abgestimmt worden. "Wir sehen jetzt nicht, dass das Prinzip der ökologischen Vorrangfläche dadurch in irgendeiner Form in Frage gestellt wird", sagte ein Sprecher zur veränderten Nutzung der Flächen.

Die Landwirte in Deutschland leiden unter der anhaltenden Trockenheit und Hitze. Abgesehen davon, dass einige bei der Tierfütterung bereits an ihre Reserven gehen, rechnen viele Bauern mit erheblichen Ernteausfällen. Der Bauernverband fordert finanzielle Unterstützung des Bundes in Höhe von einer Milliarde Euro und argumentiert, viele Betriebe seien wegen der Wetterlage existenzgefährdet.

Für Hilfsmaßnahmen bei Extremwetterereignissen sind die Länder zuständig, bei Ereignissen von nationalem Ausmaß kann aber auch der Bund einspringen, so geschah es 2003. Auf konkrete Hilfszusagen müssen die Bauern aber noch warten. Klöckner sagte dazu, derzeit würden noch die aus den Bundesländern gelieferten Zahlen zur Ernte ausgewertet. Sie werde dann am kommenden Mittwoch im Kabinett den Erntebericht vorlegen, der die Grundlage für die Entscheidung sei, "ob es sich hier um eine Extremwettersituation von nationalem Ausmaß handelt".

Noch immer seien nicht alle Ernten abgeschlossen und das letzte Bundesland habe erst am Mittwoch Zahlen geliefert, sagte Klöckner. Eine gemeinsame Bestandsaufnahme sei nötig, um Entscheidungen über Finanzhilfen zu treffen. "Wir möchten eine faire Vergleichbarkeit." Dabei müsse "Sorgfalt vor Schnelligkeit" gehen.

Die Linke mahnte trotzdem zur Eile. Die Regierung dürfe "nicht so lange warten, bis jede Hilfe zu spät ist", erklärte die Agrarpolitikerin Kirsten Tackmann. Denkbar seien schon jetzt "Teillösungen für ganz offensichtlich betroffene Betriebe". Sie könne das Prinzip Sorgfalt vor Schnelligkeit zwar grundsätzlich unterschreiben. "Unter den aktuellen Umständen halte ich diese Aussage allerdings für anmaßend."