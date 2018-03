Nachfolge in Regierung und Partei in Hamburg wird bestimmt

Langer Applaus für Scholz zum Auftakt des Parteitags der Hamburger SPD

Hamburg (AFP) - Langer Applaus und Danksagungen an den neuen Bundesfinanzminister Olaf Scholz haben am Samstag den Auftakt des SPD-Landesparteitags in Hamburg bestimmt. Dort soll über die Nachfolge von Scholz im Amt des Hamburger Regierungschefs und des Parteivorsitzenden der Hamburger SPD abgestimmt werden. Zur Wahl stellen sich Finanzsenator Peter Tschentscher als Bürgermeister sowie Sozialsenatorin Melanie Leonhard als Parteivorsitzende.

Tschentscher will Nachfolge von Scholz antreten © AFP

In seiner Rede warb Tschentscher für einen Mindestlohn von zwölf Euro in der Verwaltung der Hansestadt, wie die Hamburger SPD auf ihrem Twitter-Account mitteilte. Für den Politiker sowie für Scholz, den der Landesparteitag mit Glückwünschen nach Berlin verabschiedete, gab es minutenlangen Applaus. Scholz hatte die beiden Ämter bislang in Personalunion geführt. Für die neue Bundesregierung wechselte er als Finanzminister nach Berlin.

Der Landesvorstand hatte die Nachfolger für Scholz schon vor rund zwei Wochen einmütig nominiert und sie dem Parteitag empfohlen. Die Satzung der Hamburger SPD sieht vor, dass die Delegierten auch bei einem Wechsel im Bürgermeisteramt befragt werden, bevor sich der entsprechende Kandidat in der Bürgerschaft zur Wahl stellt. Die Abstimmung über Tschentscher im Parlament ist für Mittwoch vorgesehen.