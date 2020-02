Gemeinsame Pressekonferenz kurz vor Auftritt von Merz geplant

Laschet will CDU-Chef werden und Spahn Parteivize

Berlin (AFP) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet will CDU-Vorsitzender werden. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Parteikreisen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn strebt demnach an, Parteivize zu werden. Die beiden Männer kündigten für 09.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem Thema "Zur Zukunft der CDU Deutschlands" an.

Armin Laschet © AFP

Eineinhalb Stunden später will sich auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz zu seinen Ambitionen äußern. Seine Pressekonferenz trägt den Titel "Kandidatur für den CDU-Vorsitz". Der Nachfolger oder die Nachfolgerin von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird auf einem Parteitag am 25. April gewählt. Einziger offiziell erklärter Bewerber ist bislang der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen.