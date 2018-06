EU-Gericht bestätigt Forderung in Höhe von knapp 300.000 Euro

Le Pen scheitert mit Klage gegen Rückzahlungsforderung des EU-Parlaments

Luxemburg (AFP) - Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist mit ihrer Klage gegen eine Zahlungsaufforderung des Europaparlaments in Höhe von 300.000 Euro gescheitert. Das EU-Gericht in Luxemburg wies am Dienstag Le Pens Einspruch ab und bestätigte die Forderung des Parlaments nach Rückerstattung der Summe. Hintergrund ist eine Affäre um die Scheinbeschäftigung einer Le-Pen-Mitarbeiterin auf Kosten des Europaparlaments. Le Pen kündigte Berufung gegen das Urteil an (Az. T-86/17).

Marine Le Pen © AFP

Die Mitarbeiterin soll als parlamentarische Assistentin bezahlt worden sein, obwohl sie nach Erkenntnissen der EU-Antibetrugsbehörde Olaf vorwiegend für die Partei Le Pens tätig war und nicht für Parlamentsaufgaben.

Das Europaparlament forderte Le Pen deshalb auf, das Geld bis Ende Januar 2017 zurückzuzahlen. Weil sie das ablehnte, kürzte das Parlament ihre Bezüge. Gegen die Kürzung und die geforderte Rückzahlung erhob Le Pen Klage vor dem Gericht der Europäischen Union.

Das EU-Gericht wies diese Klage nun zurück und bestätigte den Rückforderungsbeschluss des Parlaments. Le Pen habe nicht nachweisen können, "dass ihre Assistentin tatsächlich Aufgaben für sie wahrnahm", erklärte das Gericht. Die Politikerin sei auch "nicht in diskriminierender und voreingenommener Weise" behandelt worden.

Le Pen kann gegen diese Entscheidung in erster Instanz noch vor den Europäischen Gerichtshof ziehen. "Wir werden gegen diese Entscheidung Berufung einlegen", sagte Le Pen der Nachrichtenagentur AFP. Das Gericht in Luxemburg habe nicht in der Sache entschieden, sondern die Abweisung ihrer Klage mit einem "Verfahrensaspekt" begründet, sagte sie zur Begründung.

Le Pen, die von 2009 bis 2017 im EU-Parlament saß, ist nicht die einzige Politikerin der ehemaligen Partei Front National (FN), die inzwischen "Rassemblement National" (Nationale Sammlungsbewegung) heißt, denen das EU-Parlament Scheinbeschäftigungsverhältnisse vorwirft.

Das Gericht in Luxemburg hat bereits Rückzahlungen von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen (320.000 Euro) sowie von Bruno Gollnisch (rund 276.000 Euro), Mylène Troszczynski (mehr als 56.000 Euro) und der Europaabgeordneten Dominique Bilde (rund 40.000 Euro) für rechtmäßig erklärt.