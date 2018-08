Abgeordneter nach mutmaßlichem Anschlagsversuch auf Präsidenten festgenommen

Lebenszeichen von inhaftiertem venezolanischen Oppositionspolitiker Requesens

Caracas (AFP) - Nach Tagen ohne Lebenszeichen hat sich der nach dem mutmaßlichen Anschlagsversuch auf Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro festgenommene Oppositionsabgeordnete Juan Requesens bei seinen Angehörigen gemeldet. Requesens habe sie angerufen und seine "Lage" geschildert, teilte die Familie am Sonntag in einer Erklärung mit. Über seinen Gesundheitszustand wisse sie jedoch nichts.

Der festgenommene Oppositionspolitiker Juan Requesens © AFP

Requesens sei eine "Geisel des Regimes von Nicolás Maduro", hieß es in der Erklärung weiter. Am Samstag hatten hunderte Menschen, darunter auch die Schwester und der Bruder des Politikers, in Caracas für seine Freilassung demonstriert.

Die dem Präsidenten ergebene verfassunggebende Versammlung hatte am Mittwoch Requesens und dem in Kolumbien im Exil lebenden früheren Parlamentspräsidenten Julio Borges die Immunität entzogen. Requesens war zuvor festgenommen worden. Maduro hatte Borges und Requesens beschuldigt, zusammen mit dem Nachbarland Kolumbien seine Ermordung geplant zu haben. Borges hatte den mutmaßlichen Anschlagsversuch auf Maduro zuletzt als eine inszenierte "Farce" bezeichnet und dies im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP bekräftigt.

Maduro war Anfang des Monats nach eigenen Angaben während einer Militärzeremonie in Caracas einem Mordanschlag entgangen. Zwei mit Sprengstoff beladene Drohnen explodierten demnach in der Nähe des Staatschefs. Sieben Mitglieder der Nationalgarde wurden der Regierung zufolge verletzt, drei von ihnen schwer. Maduro blieb unversehrt.