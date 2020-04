Bildungsgewerkschaft GEW für "Bonus" im Fall andauernder Schulschließungen

Lehrerorganisationen fordern schülerfreundliche Benotungen wegen Corona-Krise

Hannover (AFP) - Lehrergewerkschaften und -verbände haben sich wegen der Folgen der Corona-Krise für schülerfreundliche Benotungen im laufenden Schuljahr ausgesprochen. Die Bewertungen sollten in Zweifelsfällen zugunsten eines Schülers ausfallen, sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland von Dienstag.

Ein verwaistes Klassenzimmer © AFP

Falls eine Öffnung der Schulen in diesem Schuljahr gar nicht mehr möglich sei, könnten Schüler auf Grundlage der bisher erbrachten Leistungen plus einem "Corona-Bonus" benotet werden, forderte sie. Alle Maßnahmen müssten aber in der Kultusministerkonferenz der Länder abgestimmt werden und bundesweit einheitlich gelten.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, sprach sich für "großzügige Regelungen bei der Versetzung" in die nächste Klassenstufe aus. Aufgrund der aktuellen Schulschließungen hätten Schüler mit mangelhaften Leistungen im ersten Schulhalbjahr derzeit keine Möglichkeit für Verbesserungen, sagte Meidinger der "Rhein-Neckar-Zeitung" vom Dienstag. In bestimmten Fällen könne für Schüler auch eine freiwillige Schuljahreswiederholung sinnvoll sein. Betroffene mit schwachen Leistungen sollten dies überlegen.