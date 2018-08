Helfer entdecken auch zerstörtes Auto von dreiköpfiger Familie

Leiche von letztem Vermissten nach Unglück in Genua gefunden

Genua (AFP) - Vier Tage nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua haben Helfer die Leiche des letzten Vermissten gefunden. In den Trümmern seien die sterblichen Überreste eines Arbeiters aus Genua entdeckt worden, erklärte ein Feuerwehrsprecher am Samstag.

Sucharbeiten in Genua © AFP

Zuvor hatten die Helfer bereits weitere Leichen entdeckt: Dem Sprecher zufolge fanden sie unter einem Betonblock das Auto eines Ehepaares aus Turin, das mit seiner neunjährigen Tochter unterwegs gewesen war. Es sei jedoch zunächst nicht möglich festzustellen, wie viele Leichen sich in dem Wagen befänden, betonte der Feuerwehrsprecher. Offiziell identifiziert waren bis Samstag 38 Todesopfer.

Die vierspurige Morandi-Brücke im Westen der norditalienischen Stadt war am Dienstag während eines Unwetters auf einer Länge von mehr als 200 Metern eingestürzt. Tausende Menschen nahmen am Sonntag bei einer Trauerfeier in Genua Abschied von den Todesopfern.