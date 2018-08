Sollten türkischem Präsidenten aber nicht "den roten Teppich ausrollen"

Linken-Politiker Liebich hält Erdogan-Besuch trotz Kritik für gerechtfertigt

Berlin (AFP) - Der außenpolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Stefan Liebich, hält den geplanten Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland trotz aller Kritik für gerechtfertigt. Die Bundesregierung spreche auch sonst mit autokratischen Regierungen oder den Staatschefs von Ländern mit Menschenrechtsverletzungen, "insofern tue ich mich schwer, Erdogan zu sagen, dass er nicht kommen darf", sagte Liebich am Donnerstag in Berlin der Nachrichtenagentur AFP.

Recep Tayyip Erdogan © AFP

Kritik übte Liebich aber am vorgesehenen Ablauf des Besuchs. Aus seiner Sicht wäre ein Arbeitsbesuch als Format angemessener als der nun geplante Staatsbesuch. Vor dem Hintergrund seiner Syrien-Politik und der Repressionen in der Türkei "ist es falsch, für Erdogan den roten Teppich auszurollen".

Grundsätzlich müsse "ein Dialog mit der Türkei und auch mit Präsident Erdogan möglich sein", fügte Liebich jedoch hinzu. Daher sollten auch keine Vorbedingungen für den Besuch gestellt werden. Wichtiger sei das Auftreten deutscher Politiker während der für Ende September geplanten Visite selbst: "Entscheidend ist, was man ihm sagt, es muss dann auch eine klare Verurteilung von Menschenrechtsverletzungen geben."

Liebich bekräftigte zudem die Forderung seiner Partei nach einem Stopp deutscher Rüstungslieferungen: "Deutschland sollte endlich aufhören, Waffen in die Türkei zu exportieren."

Erdogan wird auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 28. September zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Berlin erwartet. Auch ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist vorgesehen.

In Deutschland ist der Besuch wegen der Repressionen in der Türkei gegen Journalisten und andere Regierungskritiker sowie wegen der Syrien-Politik Erdogans, wo das türkische Militär gemeinsam mit verbündeten Milizen gegen Kurden vorgeht, umstritten. Auch durch die Inhaftierung deutscher Staatsbürger sowie Ein- oder Ausreiseverbote wird das Verhältnis weiterhin belastet.