Airline verweist auf stark gestiegene Treibstoffkosten

Lufthansa kündigt höhere Ticketpreise "spätestens ab 2019" an

Frankfurt/Main (AFP) - Deutschlands größte Fluggesellschaft Lufthansa erhöht die Preise: "Spätestens ab 2019" würden die "deutlich gestiegenen Treibstoffkosten" zu höheren Ticketpreisen führen, kündigte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag an. Der Konzern rechne allein in diesem Jahr mit einem Kostenanstieg von mehr als einer Milliarde Euro durch Treibstoffkosten und Sonderbelastungen durch Flugausfälle und Verspätungen. Im kommenden Jahr werde der zusätzliche Anstieg der Treibstoffkosten 900 Millionen Euro betragen.

In den ersten neun Monaten des Jahres sank der Nettogewinn der Lufthansa um sechs Prozent im Vorjahresvergleich auf 1,74 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Neben den hohen Treibstoffkosten und den Kosten wegen Flugausfällen und Verspätungen schlugen demnach vor allem auch die Integrationskosten von Air Berlin bei der Billigtochter Eurowings zu Buche. Das Sommerquartal ist der wichtigste Gewinnbringer für Fluggesellschaften.

Bei der Lufthansa sind in diesem Jahr bereits 18.000 Flüge ausgefallen, rechnerisch mehr als 60 pro Tag, wie kürzlich Vorstandsmitglied Harry Hohmeister gesagt hatte. Zusätzlich gab es zahlreiche Verspätungen. Lufthansa schiebt die Schuld zum Großteil auf Flugsicherung, Sicherheitskontrollen und Gepäckabfertigung.