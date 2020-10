Maas empfängt Chef der Internationalen Atomenergiebehörde in Berlin

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) empfängt heute den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, zum Antrittsbesuch im Auswärtigen Amt in Berlin. In dem Gespräch soll es nach Angaben des Auswärtigen Amts um die Arbeitsbedingungen der IAEA in der Corona-Pandemie sowie um die Beiträge der Behörde zur atomaren Abrüstung gehen. Im Anschluss (ca. 10.45 Uhr) ist eine Pressekonferenz geplant.

IAEA-Chef Grossi © AFP

Der Argentinier Grossi ist seit einem Jahr Chef der IAEA. Die Behörde mit Sitz in Wien spielt im Kampf gegen die Verbreitung von Atomwaffen eine zentrale Rolle. Die UN-Sonderorganisation mit 171 Mitgliedstaaten überwacht etwa den Atomwaffensperrvertrag. Darüber hinaus ist die IAEA unter anderem auch für die Überwachung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran zuständig.