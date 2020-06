Maas empfängt italienischen Außenminister Di Maio

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) empfängt am Freitag seinen italienischen Kollegen Luigi Di Maio zu einem Besuch im Auswärtigen Amt. Bei dem Gespräch soll es nach Angaben des Auswärtigen Amts um die Bewältigung der Corona-Krise und andere Bereiche der bilateralen und europäischen Zusammenarbeit gehen. Im Anschluss an das Treffen ist eine gemeinsame Pressekonferenz (gegen 12.00 Uhr) geplant, die auch per Livestream auf dem Facebook- und Twitter-Kanal des Auswärtigen Amts übertragen wird.

Außenminister Heiko Maas (SPD) © AFP

Italien ist eines der am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder weltweit. Nach der Öffnung der Grenzen für Reisende aus der EU hofft das Land auf eine Rückkehr der Touristen. Di Maio hatte am Wochenende angekündigt, er wolle bei seinen bevorstehenden Besuchen in Deutschland, Griechenland und Slowenien für Italien als sicheres Reiseland zu werben.