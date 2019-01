Bundesaußenminister: "Unsere Erinnerungskultur bröckelt"

Maas fordert neuen Umgang mit deutscher Vergangenheit

Berlin (AFP) - Angesichts des Holocaust-Gedenktags am Sonntag hat sich Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) für ein Umdenken in der Aufarbeitung der jüngeren deutschen Vergangenheit ausgesprochen. "Unsere Erinnerungskultur bröckelt, sie steht unter Druck von extremen Rechten", warnte Maas in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag". "Umso gefährlicher ist das Unwissen gerade der jungen Deutschen."

Bundesaußenminister Heiko Maas © AFP

40 Prozent von ihnen wüssten nach eigener Einschätzung kaum etwas über den Holocaust, schrieb Maas. "Das sind schockierende Zahlen, die wir nicht tatenlos hinnehmen dürfen."

"Wer heute geboren ist, für den ist etwa die Pogromnacht zeitlich genauso weit entfernt wie bei meiner Geburt ein Reichskanzler Bismarck", schrieb Maas weiter. Das verändere das Gedenken und schaffe mehr Distanz. Nötig seien neue Ansätze, um historische Erfahrungen für die Gegenwart zu nutzen. "Unsere Geschichte muss von einem Erinnerungs- noch stärker zu einem Erkenntnisprojekt werden", mahnte Maas.

Der Internationale Holocaust-Gedenktag ist der 27. Januar, am dem Tag wurde 1945 das Nazi-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit.