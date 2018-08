Unterstützung von Merkel - aber Bedenken bei unabhängigem Zahlungssystem

Maas stößt Diskussion über transatlantische Beziehungen an

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat mit seinen Vorstellungen zu den transatlantischen Beziehungen eine Diskussion über das Verhältnis zu den USA angestoßen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützte Maas am Mittwoch grundsätzlich, meldete aber Bedenken zu dessen Vorschlag an, ein unabhängiges europäisches Zahlungssystem zu schaffen. Ex-Grünen-Chef Jürgen Trittin begrüßte eine "Rückkehr zur Realpolitik". Die Linke forderte die Bundesregierung auf, nun auf einen Abzug aller US-Atomwaffen zu dringen.

Maas rief die Europäer vor wenigen Tagen auf, sich "langfristig auf eine veränderte amerikanische Außenpolitik" einzustellen. In einem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag für das "Handelsblatt" beschrieb der Außenminister seine Vorstellungen für die künftigen transatlantischen Beziehungen. "Es ist höchste Zeit, unsere Partnerschaft neu zu vermessen", schrieb er.

Maas fordert eine "balancierte Partnerschaft" zu den Vereinigten Staaten und spricht sich dafür aus, dass Deutschland ein "Gegengewicht" zu den USA bilden müsse, "wo rote Linien überschritten werden". Die Veränderungen in der US-Politik hätten bereits weit vor der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten begonnen und dürften seine Amtszeit "absehbar überdauern".

Merkel sagte, der Artikel sei "ein wichtiger Beitrag", weil er zum Ausdruck bringe, was sie selbst bereits mit anderen Worten gesagt habe. Die Kanzlerin erinnerte an ihre früheren Äußerungen, wonach sich die Beziehungen zu den USA veränderten und "Europa sein Schicksal ein Stück weit selbst in die Hand nehmen muss".

Zurückhaltend äußerte sie sich zu dem Vorschlag, ein unabhängiges europäisches Zahlungssystem zu schaffen. Merkel verwies darauf, dass es im Umgang etwa mit dem Iran aufgrund der weit gefassten US-Sanktionen tatsächlich Probleme gebe. Doch sei "gerade bei Fragen der Terrorismusfinanzierung" eine "enge Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten" erforderlich. Dafür sei das Swift-Abkommen "von entscheidender Bedeutung".

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), sagte, Maas beschreibe zwar richtig, dass sich im Verhältnis zu den USA etwas verändert habe und Europa darauf reagieren müsse. "Ich glaube allerdings, dass der Weg der gegenwärtig zu beobachtenden Entfremdung nicht auf Dauer vorgezeichnet ist." Die Folgen der Politik Trumps etwa in der Handelspolitik könnten vielmehr "den Amerikanern vielleicht eines Tages wieder die Augen öffnen, welchen Schatz sie haben in diesem freien Handel".

Der frühere Grünen-Chef Trittin sieht in der Analyse des Außenministers eine "Rückkehr zur Realpolitik". "Bis gestern wollten Maas und Merkel Donald Trump noch aussitzen", sagte Trittin der Nachrichtenagentur AFP. Dabei seien die Brüche im transatlantischen Verhältnis schon lange unübersehbar gewesen.

Unterstützung erhielt Maas von dem CDU-Außenpolitiker Elmar Brok. Die Vereinigten Staaten blieben ein enger Partner der EU, sagte Brok bei einer Konferenz in Vilnius. "Dennoch entbindet uns diese Partnerschaft nicht vom Aufbau eigener Kompetenzen und Lösungen der Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik in Europa."

Die Linkspartei forderte die Bundesregierung auf, den Ankündigungen Taten folgen zu lassen. Parlamentsgeschäftsführer Jan Korte sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe), die Bundesregierung müsse "den unverzüglichen Abzug aller US-Atomwaffen verlangen und den Milliardenkosten des Nato-Aufrüstungsziels eine Absage erteilen".