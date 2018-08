Macron empfängt britische Premierministerin May in Sommerresidenz

Bormes-les-Mimosas (AFP) - Der französische Premierminister Emmanuel Macron empfängt am Freitag die britische Premierministerin Theresa May in Fort Bregançon in Südfrankreich. Geplant ist zunächst ein Arbeitstreffen (18.15). Wichtigste Themen der Gespräche werden nach Angaben des Elysée-Palasts der bevorstehende EU-Austritt Großbritanniens und Londons Pläne für das künftige Verhältnis zur Europäischen Union sein. Anschließend findet ein privates Abendessen des Präsidentenpaares mit May und ihrem Ehemann Philip statt.

Macron und May beim G7-Gipfel in Kanada im Juni © AFP

Die britische Premierministerin May steht wegen des Ende März kommenden Jahres bevorstehenden EU-Austritts ihres Landes seit Monaten unter großem Druck. May strebt nach dem Brexit weiterhin enge Bindungen an die EU an. Einen harten Schnitt will sie vermeiden. Aus Protest gegen diesen Kurs waren Außenminister Boris Johnson und Brexit-Minister David Davis im Juli zurückgetreten. Fort Bregançon ist die traditionelle Sommerresidenz der französischen Staatspräsidenten, Macron und seine Frau Brigitte verbringen dort ihren Sommerurlaub.