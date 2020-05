Macron stellt Hilfsplan für Frankreichs Autoindustrie vor

Paris (AFP) - Als Folge der Corona-Krise will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag einen Hilfsplan für die Automobilbranche vorstellen. Im Gespräch sind unter anderem Kaufprämien für Hybrid- oder Elektrofahrzeuge. Der angeschlagene Renault-Konzern soll zudem eine staatliche Kreditbürgschaft in Höhe von fünf Milliarden Euro erhalten.

Frankreichs Autoindustrie hofft auf Hilfen © AFP

Zur Auflage für die Hilfen macht die Regierung den Erhalt der rund 1,3 Millionen Arbeitsplätze bei den Autoherstellern sowie Zuliefer- und Servicebetrieben. Außerdem soll Frankreich bei der Elektromobilität führend werden. Die Hersteller in Frankreich leiden unter den massiv eingebrochenen Neuwagenverkäufen.