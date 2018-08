Oppositionskandidat Cissé: Es gibt Beweise für Wahlbetrug in der Stichwahl

Malis Opposition will Ergebnis der Präsidentschaftswahl nicht anerkennen

Bamako (AFP) - Die Opposition in Mali will das Ergebnis der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen nicht anerkennen. Der Oppositionskandidat Soumaila Cissé sagte am Montag noch vor der Veröffentlichung des Wahlergebnisses, es gebe Beweise für Wahlbetrug. Darum werde die Opposition das Ergebnis "nicht akzeptieren". Cissé forderte die Malier auf, sich zu "erheben". "Wir werden die Diktatur des Betrugs nicht akzeptieren", rief er seinen Anhängern in der Hauptstadt Bamako zu.

Malis Oppositionsführer Soumaila Cissé am Montag in Bamako © AFP

Der frühere Finanzminister und heutige Oppositionsführer Cissé war vom Sonntag in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Ibrahim Boubacar Keita angetreten. Keita ging als Favorit ins Rennen. Im ersten Durchgang war er laut amtlichem Wahlergebnis auf 41,7 Prozent der Stimmen gekommen, sein Konkurrent Cissé auf 17,8 Prozent.

Die Opposition hatte schon nach der ersten Wahlrunde Betrugsvorwürfe erhoben. Cissé und weitere Oppositionskandidaten reichten zahlreiche Beschwerden gegen das Wahlergebnis ein, die vom Verfassungsgericht aber abgewiesen wurden. Die Opposition machte Wahlbetrug, Verstöße gegen das Wahlrecht und andere Unregelmäßigkeiten geltend. Das Ergebnis der Stichwahl soll Mitte der Woche bekanntgegeben werden.

Wie schon die erste Wahlrunde wurde auch die Stichwahl von Gewalt überschattet. Angreifer stürmten nach übereinstimmenden Angaben ein Wahllokal im Norden des Landes und erschossen den dortigen Wahlleiter. Beobachtern zufolge blieben mehr als hundert Wahllokale aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Keita und Cissé waren bereits 2013 gegeneinander angetreten. Damals hatte der inzwischen 73-jährige Keita mit mehr als 77 Prozent der Stimmen gewonnen. Seine Kritiker werfen ihm vor, nicht für ein Ende der Gewalt im Land gesorgt zu haben.

Die Sicherheitslage in Mali ist trotz der Präsenz ausländischer Truppen äußerst fragil. In dem westafrikanischen Land kämpfen verschiedene Gruppierungen um Einfluss, darunter dschihadistische Rebellen, die 2012 den Norden des Landes unter ihre Kontrolle brachten.

Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hatte im Januar 2013 militärisch in den Konflikt eingegriffen. Damit wollte sie das Vorrücken von Islamisten und Tuareg-Rebellen vom Norden in den Süden des Landes stoppen und die geschwächten Regierungstruppen unterstützen. Die UNO hatte im selben Jahr eine Blauhelm-Mission nach Mali entsandt. Die Bundeswehr beteiligt sich mit mehr als tausend Soldaten an den Stabilisierungseinsätzen der UNO und der EU.