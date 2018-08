Kadaver und Kopf von Riesenschlange im Landkreis Coburg entdeckt

Mann aus Oberfranken soll vier Meter langem Netzpython Kopf abgeschlagen haben

Bayreuth (AFP) - Mit einer Axt soll ein Mann aus der Gemeinde Ahorn in Oberfranken einem rund vier Meter langen und etwa 30 Kilogramm schweren Netzpython den Kopf abgeschlagen haben. Dem Verdächtigen werden Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz vorgeworfen, wie die Polizei am Mittwoch in Bayreuth mitteilte. Angaben zum Motiv des Manns machten die Ermittler nicht.

Python © AFP

Spielende Kinder hatten den Kadaver der enthaupteten Riesenschlange am vergangenen Freitag in Ahorn-Triebsdorf im Landkreis Coburg entdeckt. Vom Kopf des Reptils fehlte zunächst jede Spur. Am Dienstag entdeckten Spaziergänger dann bei Triebsdorf eine Spaltaxt und wenig später den abgetrennten Schlangenkopf.

Kadaver und Kopf der Riesenschlange wurden zu weiteren Untersuchungen ins bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gebracht. Bei den weiteren Ermittlungen geriet schließlich der Verdächtige ins Visier der Polizei.

Die eigentlich aus Südostasien stammenden Netzpythons sind Fleischfresser, die ihre Opfer üblicherweise umschlingen und erdrücken. Die Schlangen können Tiere bis zur Größe eines Affen oder Schweins verschlingen.