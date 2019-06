Ermittler erhielten bereits 160 Hinweise zu möglichen Umständen des Todes

Mann nach Befragung im Fall Lübcke wieder freigelassen

Berlin (AFP) - Im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist am Wochenende ein Mann vorübergehend in Gewahrsam genommen und befragt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Kassel und die eingerichtete Sonderkommission der Polizei mitteilten, wurde er am Sonntagmorgen schließlich wieder freigelassen. Die Befragung ergab demnach "keine Anhaltspunkte, die eine Tatbeteiligung stützen".

Walter Lübcke © AFP

Regierungspräsident Lübcke war vor einer Woche auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Wolfhagen-Istha tot aufgefunden worden. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Nach den Ergebnissen der Obduktion wurde er "aus nächster Nähe" mit einer "Kurzwaffe" erschossen.

Bis Samstagmittag gingen nach Angaben der Ermittler bereits 160 Hinweise aus der Bevölkerung zu den möglichen Umständen des Todes von Lübcke ein. Bis Donnerstag waren es demnach 80 Hinweise - kurz zuvor hatte das ZDF in seiner Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" einen Zeugenaufruf ausgestrahlt. Staatsanwaltschaft und Polizei baten die Bevölkerung am Samstag weiter um Mithilfe.

Am Samstagnachmittag wurde schließlich ein Mann in Gewahrsam genommen "und mit dem Ziel der Informationsgewinnung bis in die späten Abendstunden befragt", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Weil seine Befragung keine Anhaltspunkte dafür ergab, dass er an der Tat beteiligt war, wurde er "in den frühen Morgenstunden" am Sonntag wieder entlassen.

Um den Mann "und die weiteren Ermittlungen zu schützen", würden keine weiteren Informationen bekanntgegeben, hieß es. Die Behörden riefen zudem zur Zurückhaltung auf. Spekulationen rund um die Tötung Lübckes schadeten den Ermittlungen, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die Trauerfeier für Lübcke findet am 13. Juni in der Martinskirche in Kassel statt. Dabei sind mehrere Ehrenbekundungen geplant, der Sarg soll mit der hessischen Flagge bedeckt werden. Polizei und Bundeswehr halten eine Ehrenwache. Als Redner wird unter anderem Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erwartet. Die Beerdigung im familiären Kreis wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.