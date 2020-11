Wagen mit "Mörder"-Parole beschriftet

Mann rammt mit Auto Tor von Bundeskanzleramt

Berlin (AFP) - Mit einem Auto, das mit einer "Mörder"-Parole beschriftet war, hat ein Mann am Mittwochvormittag ein Tor vor dem Bundeskanzleramt gerammt. Der 54-jährige Fahrer des dunklen Kombis sei von der Bundespolizei festgenommen worden, teilte die Polizei in der Hauptstadt mit. Der Mann werde befragt, um zu klären, ob er das Auto bewusst gegen das Tor gesteuert habe. Ermittelt werde "in alle Richtungen".

© AFP

Der Mann sei nur leicht gegen das Tor gefahren, Fahrzeug und Tor wiesen "leichte Beschädigungen auf", sagte eine Polizeisprecherin. Ob der Fahrer bei dem Vorfall verletzt wurde, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Auf beiden Seiten des Wagens waren in weißer Schrift über beide Türen hinweg Schriftzüge angebracht. "Ihr verdammten Kinder- und alte Menschen-Mörder", hieß es auf der Fahrerseite. "Stop der Globalisierungs-Politik", stand auf der anderen Seite.