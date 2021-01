Bergwacht Berchtesgaden findet 43-Jährigen tot auf

Mann stürzt bei Bergtour 50 Meter in die Tiefe und stirbt

Berchtesgaden (AFP) - In Bischofswiesen im Berchtesgadener Land ist ein Mann bei einer Bergtour 50 Meter tief abgestürzt und dabei getötet worden. Die Bergwacht Berchtesgaden habe ihn in der Nacht am Absturzort tot aufgefunden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Sonntag mit. Die Berchtesgadener Polizei übernahm die Ermittlungen.

Blaulicht © AFP

Die Ehefrau des 43-Jährigen meldete ihn am späten Samstagabend als vermisst, weil er von einer Wanderung am Untersberg nicht zurückgekommen war. Die Ortung des Handys ergab, dass der Mann sich zuletzt in der Nähe der westlichen Abbrüche des Rauhenkopfs aufgehalten hatte. Der Polizei zufolge stürzte er eine etwa 50 Meter hohe Felswand hinab.