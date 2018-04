Zweites Opfer erliegt schweren Verletzungen - Hintergründe der Tat noch unklar

Mann tötet Exfrau und eigenes Kind bei Messerattacke in Hamburger U-Bahnhof

Hamburg (AFP) - Bei einer Messerattacke an einem U- und S-Bahnhof in der Hamburger Innenstadt hat ein Mann am Donnerstag seine Ex-Frau und ihr gemeinsames Kind getötet. Das teilte die Polizei in der Hansestadt mit. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Der Mann wurde nach der Attacke festgenommen.

Polizisten nahmen den Mann fest © AFP

Nach Angaben der Beamten starb das Kind unmittelbar nach der Tat. Die Mutter überlebte zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen. Auch sie starb jedoch später in einem Krankenhaus.

Die Tat ereignete sich am U-Bahnhof Jungfernstieg direkt in der Innenstadt. In der Nähe befinden sich Einkaufsstraßen, die bei Touristen beliebte Binnenalster und das Rathaus. Bei dem Täter handelt es sich nach Angaben der Beamten um einen 33-Jährigen. Nach der Tat wählte er selbst den Notruf und wurde von Polizisten vor einer Bank in der Nähe festgenommen.

Mordkommission und Staatsanwaltschaft nahmen die Ermittlungen auf. Polizei und Feuerwehr waren im Großeinsatz, das Gebiet um den Bahnhof war am Donnerstagvormittag weiträumig abgesperrt. Auch der S-Bahnverkehr in der Innenstadt war beeinträchtigt.