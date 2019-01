52-Jähriger wertet Ergebnis trotz Verfehlens der 90-Prozent-Marke als Erfolg

Markus Söder mit 87,4 Prozent zum neuen CSU-Vorsitzenden gewählt

München (AFP) - Die CSU hat Markus Söder mit einem Dämpfer zu ihrem neuen Parteivorsitzenden gewählt. Der 52-Jährige erhielt am Samstag auf einem Parteitag in München 87,4 Prozent der Stimmen. Söder übernahm den Parteivorsitz von Horst Seehofer, der die CSU gut zehn Jahre geführt hatte.

Der neue CSU-Vorsitzende Markus Söder © AFP

Seehofer war bei seiner ersten Wahl im Jahr 2008 mit 90,3 Prozent gewählt worden. Auch für Söder galt deshalb im Vorfeld ein Ergebnis von mindestens 90 Prozent als Zielmarke. Er verpasste dies mit 674 von 771 gültigen Stimmen.

Söder wertete das Ergebnis trotz des Verfehlens der 90 Prozent als Erfolg. "Wir haben schwere Zeiten hinter uns und umso mehr freut mich jetzt euer Vertrauensvorschuss." Er hatte als Ministerpräsident bei der Landtagswahl im Oktober die absolute Mehrheit verloren.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gratulierte Söder in einem Grußwort zu einem "sehr, sehr ehrlichen Ergebnis". Ihren bisherigen Vorsitzenden Seehofer verabschiedete die CSU mit einer besonderen Ehre: Der Parteitag wählte ihn auf Söders Vorschlag hin mit nur wenigen Gegenstimmen zum Ehrenvorsitzenden. Seehofer ist damit nach Edmund Stoiber und Theo Waigel der dritte CSU-Ehrenvorsitzende. Als Geschenk erhielt Seehofer für seine Modelleisenbahn ein Modell der CSU-Zentrale.

In seiner Abschiedsrede schrieb Seehofer seiner Partei das Kümmern um die sogenannten kleinen Leute ins Stammbuch. Wenn er überhaupt einen Wunsch für die Zukunft äußern dürfe, dann sei dies: "Verachtet mir die kleinen Leute nicht."

Söder kündigte an, die CSU wieder breiter aufstellen zu wollen. Er wolle seine Partei zu einer "Schutzmacht" der Menschen gegen globale Herausforderungen machen.

Zu einem Schwerpunkt seiner Rede machte Söder dabei das zuletzt schwer belastete Verhältnis zur Schwesterpartei CDU. "Wir brauchen in der Zusammenarbeit von CDU und CSU eine neue Form, ein neues Kapitel, das wir aufschlagen", sagte er. "Es ist Zeit für eine gemeinsame neue Stärke von CDU und CSU in Deutschland."

Söder sagte, die CSU sei auch weiterhin kein Landesverband der CDU. Er wolle aber "Profil mit Stil". Leitmotiv für das Jahr 2019 könnte "Effizienz statt Effekt" sein.

Auch Kramp-Karrenbauer betonte den Zusammenhalt von CDU und CSU. "Wir sind, wir waren und wir bleiben eine politische Familie." Für die Schwesterparteien gelte, dass sich in der Familie gestritten werde, aber beim Aufeinandertreffen mit anderen zusammengehalten werde.

Der Spitzenkandidat der europäischen Konservativen bei der Europawahl, Manfred Weber (CSU), warnte in seiner Parteitagsrede vor einem Erfolg der Europagegner. Es könne passieren, dass bei der Wahl eine Mehrheit herauskomme, die aus Nationalismus und Egoismus die bisherige Partnerschaft in der Europäischen Union ablehne.

Weber mahnte, er wolle nicht, dass die Menschen am Tag nach der am 26. Mai stattfindenden Europawahl aufwachen und feststellen, "dass dieser Kontinent am Rutschen ist". "Wir als CSU nehmen die Europawahl ernst", betonte Weber. Die CSU wolle das Europa, das ihr wichtig ist, verteidigen.