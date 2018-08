Sieben Verletzte bei Unfall nahe Offenburg

Massenkarambolage auf Autobahn 5 wegen Pannenwagen

Offenburg (AFP) - Zu einer Massenkarambolage mit mehreren Verletzten ist es wegen eines auf dem Seitenstreifen abgestellten Pannenwagens auf der Autobahn 5 in Baden-Württemberg gekommen. Bei dem Unfall am späten Sonntagabend nahe Offenburg wurden drei Menschen schwer und vier weitere leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Autobahn musste zeitweilig komplett gesperrt werden.

Unfallstelle an der A5 in Baden-Württemberg © AFP

Die Ermittlungen ergaben, dass zwischen Achern und Appenweier ein Wagen seit dem frühen Sonntagabend mit einer Panne gesichert auf dem Seitenstreifen stand. Vier Stunden später fuhr ein Ehepaar mit seinem Auto auf den Pannenwagen auf, der dadurch auf die linke Spur der Autobahn geschleudert wurde. Zunächst war die Rede davon gewesen, dass der Wagen vor dem Unfall auf der Fahrbahn stand.

Das Trümmerfeld aus Fahrzeugteilen nach der Massenkarambolage mit insgesamt fünf beteiligten Autos erstreckte sich laut Polizei über 250 Meter. Erst am Montagmorgen konnten alle Fahrspuren der Autobahn wieder freigegeben werden. Der Gesamtschaden wurde auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.