Zehntausende Menschen demonstrieren in Tel Aviv

Massenprotest von Drusen in Israel gegen umstrittenes Nationalitätsstaatsgesetz

Tel Aviv (AFP) - Zehntausende Drusen und ihre Unterstützer haben in Tel Aviv gegen das umstrittene israelische Nationalitätsstaatsgesetz demonstriert. Die Demonstranten riefen "Gleichheit" und schwenkten Drusenflaggen. Das israelische Parlament hatte im Juli mit knapper Mehrheit das umstrittene Gesetz verabschiedet, das Israel als "Nationalstaat des jüdischen Volks" definiert, in dem allein Juden das Recht auf Selbstbestimmung haben.

Drusen-Protest gegen Nationalitätsstaatsgesetz © AFP

In dem Gesetz wird zudem Hebräisch zur alleinigen Nationalsprache erklärt, während Arabisch, das in Israel bisher ebenfalls offizielle Sprache war, nur einen nicht näher definierten Sonderstatus erhielt.

Von den gut acht Millionen Israelis sind 17,5 Prozent Araber. Auch die Drusen-Minderheit, der 130.000 Israelis angehören, übten heftige Kritik an der Reform. Der geistliche Führer der Drusen-Minderheit, Scheich Muafak Tarif, sagte bei der Demonstration am Samstag: "Trotz unserer uneingeschränkten Loyalität zu Staat, sind wir in den Augen des Staates nicht gleich."

Drusen gehören einem Nebenzweig des schiitischen Islam an. 110.000 Angehörige der Minderheit leben im Norden Israels, weitere 20.000 auf den von Israel besetzten Golanhöhen. Die Drusen leisten im Gegensatz zu den meisten anderen arabischen Israelis in Israel Militärdienst. Sie sind auch in der israelischen Polizei stark vertreten.