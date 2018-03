London stellt Moskau Ultimatum bis Dienstagabend zu Erklärung in Fall Skripal

May macht Russland für Giftanschlag auf Ex-Spion verantwortlich

London (AFP) - Die britische Premierministerin Theresa May hat Russland für den Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal verantwortlich gemacht. In einer Rede vor dem Parlament erhob May am Montag schwere Vorwürfe: Offizielle Stellen in Russland hätten den Anschlag entweder direkt in Auftrag gegeben oder ihn zumindest ermöglicht. Sie forderte Russland ultimativ zu einer Erklärung bis Dienstagabend auf. Moskau wies die Vorwürfe mit scharfen Worten zurück.

Tatort in Salisbury © AFP

Mays Schuldzuweisung in Richtung Moskau bedeutete eine erhebliche Verschärfung der britisch-russischen Spannungen. "Es ist höchst wahrscheinlich, dass Russland für diese Tat verantwortlich ist", sagte die Premierministerin vor dem Unterhaus.

May verwies darauf, dass Russland eine Geschichte "staatlicher Auftragsmorde" habe, und stellte Russland ein Ultimatum bis Dienstagabend, um sich gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zu erklären.

May schilderte den Abgeordneten zwei denkbare Szenarien: "Entweder war dies ein direkter Akt des russischen Staates gegen unser Land, oder aber die russische Regierung hat die Kontrolle über dieses potenziell katastrophale Nervengift verloren und zugelassen, dass es in die Hände anderer gelangte."

Beobachter hielten es für möglich, dass Großbritannien nach Ablauf des Ultimatums Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt. Nach Informationen der "Times" bereitet die britische Regierung Sanktionen gegen Russland vor. Sie habe unter anderem die Ausweisung von Diplomaten und die Annullierung von Visa von Russen mit Verbindungen zum Kreml geprüft.

Die Premierministerin äußerte sich nach einer Sitzung ihres Sicherheitsrats, bei der es um Untersuchungsergebnisse zu dem eingesetzten Nervengas ging. Der Anschlag sei mit einer Sorte Nervengift ausgeführt worden, die in Russland entwickelt worden sei, sagte May. Das verwendete Gift sei "von militärischer Qualität".

Die russische Regierung reagierte mit Hohn auf Mays Auftritt vor dem Unterhaus. "Das ist eine Zirkusveranstaltung im britischen Parlament", sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa laut russischen Agenturen. Sie warf der britischen Regierung eine "politische Kampagne auf Grundlage von Provokationen" vor.

Kurz vor Mays Rede hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gesagt, der Fall Skripal sei "nicht unser Problem". Skripal habe für einen der britischen Geheimdienste gearbeitet, und der Fall habe sich in Großbritannien zugetragen.

May zeigte sich besonders empört darüber, dass der Einsatz von Nervengas das Leben vieler Menschen in ihrem Land gefährdet habe. Es habe sich "nicht nur um einen Anschlag auf die Skripals gehandelt", sagte sie im Parlament. "Es war ein willkürlicher und schamloser Angriff auf das Vereinigte Königreich".

Der 66-jährige Russe Skripal und seine 33-jährige Tochter Julia waren am 4. März in Salisbury südwestlich von London bewusstlos auf einer Bank aufgefunden worden. Den britischen Strafverfolgungsbehörden zufolge wurden sie Opfer eines Mordversuchs mit einem Nervengift. Ihr Zustand wird als weiterhin lebensbedrohlich, aber stabil bezeichnet.

Skripal, ein Oberst des russischen Militärgeheimdiensts, war 2006 in Russland wegen des Vorwurfs der Spionage für Großbritannien zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll russische Agenten an den britischen Geheimdienst MI6 verraten haben. Im Zuge eines Gefangenenaustauschs zwischen Russland und den USA kam er 2010 nach Großbritannien.

Vor Aufregung sorgte kurz vor Mays Rede ein "verdächtiges Paket", das im Parlament entdeckt wurde. Zwei Menschen seien "vorsorglich" ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Ein Parlamentssprecher sagte später, die in dem Paket gefundene Substanz habe sich als ungefährlich herausgestellt.

Die Postsendung war im Büro des muslimischen Abgeordneten Mohammed Yasin eingegangen, wie eine Mitarbeiterin der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Polizei fürchtete einen Zusammenhang mit einem Aufruf zu Gewalt: Zuletzt waren an mehrere Adressen in Großbritannien Briefe geschickt worden, in denen dazu aufgerufen wurde, am 3. April "einen Muslim zu bestrafen".