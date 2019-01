Sorge in der EU wegen wachsenden Risikos eines chaotischen Brexit

May muss sich nach Brexit-Pleite im Unterhaus Misstrauensvotum stellen

London (AFP) - Das Chaos in London ist komplett: Nach der klaren Zurückweisung des Brexit-Abkommens im britischen Unterhaus muss sich Premierministerin Theresa May am Mittwochabend einem Misstrauensvotum stellen. Zwar dürfte die konservative Regierungschefin das Votum überstehen, dennoch ist völlig unklar, wie es beim Brexit weitergeht. Während die EU vor einem chaotischen Austritt am 29. März warnt, werden in Großbritannien die Rufe nach einem zweiten Referendum lauter.

Premierministerin May © AFP

Für May war es eine historische Niederlage: Das Unterhaus wies den von der Premierministerin mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag am Dienstagabend mit 432 zu 202 Stimmen zurück. Eine solche Pleite hatte es für eine britische Regierung seit den 1920er Jahren nicht mehr gegeben.

May trat dennoch nicht zurück. Unmittelbar nach der Abstimmung beantragte Oppositionsführer Jeremy Corbyn ein Misstrauensvotum gegen Mays Regierung, über das am Mittwoch gegen 20.00 Uhr (MEZ) abgestimmt werden soll.

Allerdings hat May sehr gute Chancen, das Misstrauensvotum zu überstehen. Die verbündete nordirische Partei DUP kündigte an, für die Premierministerin votieren zu wollen. Auch parteiinterne Kritiker wollen für die Regierungschefin stimmen.

Übersteht May die Abstimmung, muss sie bis Montag einen neuen Plan zum Brexit vorlegen. Mehrere Szenarien sind möglich: Sie könnte versuchen, weitere Zugeständnisse von der EU zu erreichen und das Abkommen dann erneut zur Abstimmung stellen. Denkbar ist auch die Forderung nach einer Verschiebung des Austrittsdatums - oder ein ungeordneter Brexit am 29. März.

Die Ablehnung des mühsam ausgehandelten Vertrags stürzt Großbritannien und die EU in eine neue Phase der Ungewissheit. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker warnte, die Gefahr eines "ungeordneten Austritts" ohne Abkommen sei durch die Entscheidung des Unterhauses gestiegen. Er forderte Großbritannien auf, "seine Absichten so bald wie möglich klarzustellen".

EU-Chefunterhändler Michel Barnier sagte im Europaparlament, das Risiko eines Brexits ohne Abkommen erscheine "so hoch wie noch nie". Die EU müsse nun die Vorbereitungen auf einen ungeordneten Brexit "beschleunigen". Die zentrale Forderung aus Großbritannien, die umstrittene Auffanglösung zur Vermeidung von Grenzkontrollen zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland zeitlich zu begrenzen, wies Barnier zurück.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, es gebe zwar "noch Zeit zu verhandeln, aber wir warten jetzt auf das, was die britische Premierministerin vorschlägt". Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte, Großbritannien sei jetzt "am Zug". Nachverhandlungen des vorgelegten Vertrags mit der EU sehe er aber kritisch, es gebe bereits einen Kompromiss. Auch eine Verschiebung des für Ende März geplanten EU-Austritts der Briten hält Maas für schwierig, nicht zuletzt angesichts der im Mai anstehenden Europawahlen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte, der "Druck", eine Lösung zu finden, laste nun vor allem auf Großbritannien. Allerdings deutete auch er an, es gebe möglicherweise "ein oder zwei Punkte", bei denen "Verbesserungen" denkbar seien.

Der britische Ex-Außenminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson sagte, das Votum vom Dienstag gebe May ein "massives Mandat", ihren Deal mit der EU nachzuverhandeln. Der irische Außenminister Simon Coveney sagte hingegen, er "glaube nicht, dass die EU in der Stimmung ist, Änderungen am Austrittsvertrag zuzustimmen".

Unterdessen werden in Großbritannien die Rufe nach einem zweiten Referendum lauter. 71 Abgeordnete der oppositionellen Labour-Partei unterzeichneten am Mittwoch einen Brief, in dem sie eine weitere Volksabstimmung forderten mit der Option, die Brexit-Entscheidung rückgängig zu machen. Die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon sagte, ein zweites Referendum sei "die einzige glaubwürdige Option".