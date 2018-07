Streit in britischer Regierung über EU-Austritt spitzt sich zu

May nach Rücktritt von Brexit-Minister Davis unter Druck

London (AFP) - Schwerer Schlag für die britische Premierministerin Theresa May: Nur zwei Tage nach der Bekanntgabe ihres Plans für die Zeit nach dem Brexit hat der für den EU-Ausstieg zuständige Minister David Davis unter Protest seinen Rücktritt erklärt. Davis warf der Regierungschefin vor, die Verhandlungsposition ihres Landes in Brüssel zu schwächen und das Votum der Wähler zugunsten des EU-Austritts nicht vollständig umzusetzen.

Bisheriger Brexit-Minister David Davis © AFP

Der Rücktritt von Davis offenbart ein tiefes Zerwürfnis in der britischen Regierung kurz vor dem Start der entscheidenden Verhandlungsphase mit Brüssel. May nahm den Rücktritt des Ministers am frühen Montagmorgen an. Sie dankte ihm "herzlich" für seinen Einsatz, wies seine Kritik aber entschieden zurück.

Am Nachmittag wollte May im Parlament ihren Brexit-Plan vorstellen, der die Beibehaltung einer engen wirtschaftlichen Anbindung an die Europäische Union vorsieht und bei EU-Skeptikern wie Davis auf erhebliche Vorbehalte stößt.

In einem von Downing Street veröffentlichten Brief an May begründete Davis seinen Schritt damit, dass die jetzt eingeschlagene politische Richtung nicht dem entspreche, wofür die Briten mehrheitlich im Brexit-Volksentscheid vom Juni 2016 gestimmt hätten. Großbritannien begebe sich in eine "schwache Verhandlungsposition", aus der die Regierung möglicherweise nicht mehr herauskomme.

Davis machte klar, dass er die von May vertretene Position in den schwierigen Verhandlungen mit der EU nicht vertreten könne: Dafür brauche es einen "begeisterten" Anhänger von Mays Herangehensweise "und nicht einfach einen reservierten Einberufenen".

Besonders kritisch äußerte sich Davis zu dem im Plan vorgesehenen "gemeinsamen Regelbuch" für den Freihandel mit der EU. Damit würde die Europäische Union "weite Teile" der britischen Wirtschaft kontrollieren, warnte er. In britischen Medienberichten hieß es, auch die beiden Brexit-Staatssekretäre Steve Baker und Suella Braverman seien zurückgetreten.

May ließ erklären, mit der Charakterisierung ihrer Politik durch Davis stimme sie nicht überein. Der Plan ziele darauf ab, einen Schnitt mit der EU zu vollziehen und den europäischen Binnenmarkt sowie die Zollunion zu verlassen.

Dass Davis Bedenken gegenüber dem von ihm als zu weich beurteilten Kurs der Premierministerin hegte, war seit längerem bekannt. Seit Monaten grassierten Gerüchte über den bevorstehenden Rücktritt des 69-Jährigen. Er wünsche auch nicht ihren Sturz, sagte er der BBC nach seinem Rücktritt.

Davis war im Juli 2016 auf den nach dem Volksentscheid geschaffenen Posten des Brexit-Ministers berufen worden. Von 1994 bis 1997 war er Staatsminister im Außenministerium. Bei den Brexit-Verhandlungen war Davis das öffentliche Gesicht seines Landes. Seine Auftritte ihn Brüssel brachten ihm bei den dortigen Diplomaten den Namen "Mister No" ein.

Das Kabinett hatte sich am Freitag nach langem Streit auf den Plan als Kompromisslösung geeinigt. Die Vorschläge zielen darauf ab, nach dem Brexit einen harten Schnitt mit der EU zu vermeiden, wie er von vielen Hardlinern in der Konservativen Partei gefordert wird.

Einige von ihnen begrüßten am Montag öffentlich Davis' Entscheidung. Der Abgeordnete Peter Bone sagte, Davis habe "das Richtige getan". Bones Parlamentskollege Jacob Rees-Mogg erklärte, Davis' Rücktritt werfe "schwerwiegende Fragen" auf. Wenn der Brexit-Minister Mays Vorschläge nicht unterstützen könne, könnten diese "nicht sehr gut" sein.

Außenminister Boris Johnson, ein Brexit-Hardliner, hatte sich am Wochenende mit Kritik zurückgehalten. In Medienberichten hieß es aber, er habe den Plan als "Scheißhaufen" bezeichnet, bevor er ihm schließlich zustimmte.

Ian Lavery, Chairman von Labour, der größten Oppositionspartei, sagte am Montag, inmitten des "Chaos" verfüge May über keinerlei Autorität mehr.