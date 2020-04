Medien: Bund haftet für Corona-Kredite in bestimmten Fällen zu 100 Prozent

Scholz und Altmaier stellen Pläne am Montagnachmittag vor

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung weitet laut Medienberichten das Sonderkreditprogramm der staatlichen Förderbank KfW in der Corona-Krise nochmals aus. Wie die "Süddeutsche Zeitung" am Montag unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, einigten sich Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) darauf, dass der Bund in bestimmten Fällen künftig zu 100 Prozent für die Kredite haftet. Dies gelte für Unternehmen mit elf bis 29 Beschäftigten und für Kredite in Höhe von bis zu 500.000 Euro.

Scholz und Altmaier kündigten für Montagnachmittag eine Pressekonferenz in Berlin an, um die weitere Unterstützungsmaßnahmen für den Mittelstand durch KfW-Kredite zu verkünden. Bislang hatte die Ausfallgarantie des Staates für kleine und mittlere Unternehmen hier bei 90 Prozent gelegen, für große Unternehmen bei 80 Prozent. Allerdings zögerten viele Hausbanken wegen des verbliebenen Risikos mit der Vergabe von Krediten.