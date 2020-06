Kritiker sehen Eingriff in Autonomierechte der Sonderverwaltungszone

Medien: Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet

Hongkong (AFP) - In China ist laut Medienberichten das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet worden. Mehrere Hongkonger Medien berichteten am Dienstag, der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses habe das Gesetz einstimmig beschlossen. Der Ausschuss ist das oberste gesetzgebende Organ der Volksrepublik.

Polizisten in Hongkong © AFP

Die Führung der Kommunistischen Partei will mittels des Gesetzes die politischen Unruhen in der Sonderverwaltungszone unterbinden. Im vergangenen Jahr gab es in Hongkong monatelange und mitunter gewalttätige Proteste der Demokratiebewegung, die sich gegen den wachsenden Einfluss Pekings in der Sonderverwaltungszone zur Wehr setzt.

Anfang Juni berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua, China werde in Hongkong eine "nationale Sicherheitsbehörde" einrichten; das Sicherheitsgesetz könne bestehende Gesetze in der Sonderverwaltungszone im Konfliktfall außer Kraft setzen.

Der Nationale Volkskongress hatte das Gesetz im Mai auf den Weg gebracht. Kritiker werfen der chinesischen Führung vor, damit den Grundsatz "Ein Land, Zwei Systeme" aufheben und demokratische Bürgerrechte in Hongkong unterdrücken zu wollen. Der früheren britischen Kronkolonie wurden bei ihrer Übergabe an China im Jahr 1997 für 50 Jahre Sonderrechte gewährt, darunter Meinungs- und Versammlungsfreiheit.

Das Sicherheitsgesetz hat auch die Spannungen zwischen China und den USA verschärft. Die US-Regierung verhängte wegen des Gesetzes in der vergangenen Woche Einreisebeschränkungen gegen Vertreter der Kommunistischen Partei. Am Montag kündigte dann China Einreisebeschränkungen gegen US-Vertreter an.