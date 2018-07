US-Präsident und russischer Staatschef treffen sich am Montag in Finnland

Mehr als 2000 Menschen bei Demonstration in Helsinki gegen Trump und Putin

Helsinki (AFP) - Vor dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Helsinki sind in der finnischen Hauptstadt tausende Menschen auf die Straße gegangen. Nach Polizeiangaben beteiligten sich am Sonntag zwischen 2000 und 2500 Menschen an der Kundgebung, die Organisatoren sprachen von mehreren tausend. Die Demonstranten prangerten unter anderem Angriffe auf Menschenrechte und Pressefreiheit an.

Mehr als 2000 Demonstranten in Helsinki © AFP

"Weinerliches, dementes Männer-Baby trifft bösartigen Meisterspion. Was könnte dabei bloß schiefgehen?", war auf einem Banner zu lesen. Auf einem anderen Schild verlangten Demonstranten: "Befreit die Kinder, inhaftiert Trump" - in Anspielung auf die umstrittenen Familientrennungen an der US-mexikanischen Grenze. Die Finnen übten aber auch an Putin scharfe Kritik. "Putin ist so ein Unruhestifter und leider unser Nachbar. Er ist angsteinflößend - für uns und das Baltikum", sagte ein finnischer Demonstrant.

Der erste Gipfel zwischen Trump und Putin am Montag in Helsinki wird weltweit mit Spannung erwartet. Zuvor besuchte Trump Großbritannien und nahm am Nato-Gipfel in Brüssel teil; dort war er mit Drohungen, Provokationen und Rüpeleien aufgefallen. In London waren am Freitag nach Angaben der Organisatoren mehr als 250.000 Menschen gegen den US-Präsidenten auf die Straße gegangen.