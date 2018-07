Hunderte Bewohner und Touristen warten stundenlang auf ihre Rettung

Mehr als 70 Tote bei verheerenden Waldbränden in Griechenland

Mati (AFP) - Bei den schlimmsten Waldbränden in Griechenland seit mehr als einem Jahrzehnt sind dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr sprach am Dienstag von mindestens 74 Toten. Mehr als 170 Menschen erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Allein im Hof einer Villa im Badeort Mati bei Athen wurden die verkohlten Leichen von 26 Menschen gefunden, darunter kleine Kinder.

Verheerende Brände in Griechenland © AFP

Wegen der schnellen Ausbreitung der Flammen waren zahlreiche Anwohner der Region an die Küste geflohen, um sich vom Wasser aus retten zu lassen. Viele warteten stundenlang von Aschewolken eingehüllt am Strand. Die Wuppertalerin Alina Marzin und ihre Familie, die in Mati rund 40 Kilometer nordöstlich von Athen Urlaub machten, warteten bis 01.30 Uhr im Hotelrestaurant auf ihre Rettung. "Schreckliche Ferien", sagte sie.

715 Menschen wurden schließlich mit Booten in das nahegelegene Rafina gebracht, wie die Regierung mitteilte. Mindestens fünf Menschen seien auf der Flucht vor dem Feuer im Meer gestorben.

Die Sprecherin der Feuerwehr, Stavroula Maliri, sagte, die Zahl von 74 Toten sei vorläufig. Feuerwehrleute seien dabei, in den Küstengebieten im Nordosten der griechischen Hauptstadt nach möglichen weiteren Opfern zu suchen. Nach polnischen Angaben zählten auch eine Polin und ihr Sohn zu den Todesopfern.

"Mati existiert nicht mehr", sagte der Bürgermeister von Rafina, Evangelos Bournous. Mehr als tausend Gebäude sowie 300 Autos seien durch das Feuer beschädigt worden. In der auch bei ausländischen Touristen beliebten Region wurde der Notstand ausgerufen.

Der Brand in Mati war am Dienstag eingedämmt, allerdings wütete 50 Kilometer westlich von Athen im Küstenort Kineta ein Feuer, das zahlreiche Häuser und Autos zerstörte. Innenminister Panos Skourletis sagte, das Löschen dieses Feuers habe jetzt Vorrang. In der Nähe der Stadt Marathon wurden rund 600 Kinder aus einem Feriencamp in Sicherheit gebracht.

Mehr als 3000 Feuerwehrleute, fünf Flugzeuge und zwei Hubschrauber waren im Einsatz gegen die Flammen. Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos erklärte, in der Region Attika seien gleichzeitig 15 Brände an drei verschiedenen Fronten ausgebrochen.

Die Sprecherin des Roten Kreuzes, Georgia Trisbioti, sagte, die Menschen seien am Boden zerstört. "Einige haben alles verloren: Kinder, Eltern, ihr Heim", fügte sie hinzu.

Ministerpräsident Alexis Tsipras brach wegen der Brände eine Bosnien-Reise ab. "Heute ist Griechenland in Trauer", sagte er in einer Fernsehansprache und rief eine dreitägige Staatstrauer aus.

Die Europäische Union aktivierte den Zivilschutzmechanismus, um Griechenland bei Bedarf zu helfen. Zypern schickte 60 Feuerwehrleute, Spanien stellte zwei Löschflugzeuge für die Brandbekämpfung bereit. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bot ebenfalls Hilfe an.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schickte Tsipras ein Kondolenztelegramm. "Das Leid der betroffenen Menschen berührt uns alle", schrieb sie und bot Deutschlands Hilfe an. Auch aus anderen Ländern wie Portugal, Mazedonien, Bulgarien, Israel und der Türkei kamen Hilfsangebote.

Zuletzt hatte es 2007 solch verheerende Brände in Griechenland gegeben. Damals starben auf der Insel Euböa 77 Menschen.

Wie andere europäische Länder hat Griechenland derzeit mit einer Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 40 Grad zu kämpfen. Auch in Schweden und Finnland sind schwere Waldbrände ausgebrochen.