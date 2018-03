Umsätze mit Süßigkeiten steigen in der Osterwoche enorm

Mehr als 80 Millionen Schokohasen gehen in der Osterzeit über die Ladentheke

Frankfurt/Main (AFP) - 81 Millionen Schokohasen sind im vergangenen Jahr in der Osterzeit in Deutschland über die Ladentheke gegangen. Insgesamt gaben die Deutschen 2017 pro Kopf 5,68 Euro für ihre Ostersüßigkeiten aus, wie Süßwarenexperte Patrick Augener vom Marktforschungsunternehmen Nielsen am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP sagte. Das waren 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr.

Schokohasen © AFP

"Die Deutschen sind zu Ostern richtige Last-Minute-Shopper", erklärte Augener. "Auch wenn es die Ostersüßigkeiten schon ab Ende Januar gibt, ist die Osterwoche bei Weitem die umsatzstärkste." Zwischen Palmsonntag und Ostersonntag gaben die Deutschen rund 155 Millionen Euro speziell für Hasen, Schokoeiern und anderen saisonalen Leckereien aus. Das war mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes mit diesen Naschereien.

Insgesamt kauften die Deutschen in dieser Woche Süßwaren im Wert von 409 Millionen Euro. Zum Vergleich: Eine Woche später lag der Umsatz von Schokoladen- , Zucker- und Gebäckwaren bei 174,5 Millionen Euro.

"Schoko-Ostereier sind und bleiben die Lieblingsostersüßigkeit der Deutschen", erklärte Augener. Davon gingen 2017 rund 115 Millionen Packungen über die Ladentheke, der Umsatz lag bei 176 Millionen Euro.

Darauf folgen im Umsatzranking Schokohasen mit einem Gesamtwert von 141 Millionen Euro - sechs Prozent mehr als zu Ostern 2016. Die beliebteste Größe ist laut Augener der 100-Gramm-Hase mit einem Drittel Umsatzanteil. Dahinter folgt die 50-Gramm-Variante.

Am meisten Ostersüßigkeiten kaufen die Deutschen beim Discounter. Laut Marktforscher Augener haben diese bei den Hasen einen Umsatzanteil von einem Drittel und bei den Schokoeiern von mehr als der Hälfte.