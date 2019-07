Reisebus aus Hameln von Fahrbahn abgekommen

Mehrere Verletzte bei Busunglück auf Autobahn 44

Bielefeld (AFP) - Bei einem Busunglück auf der Autobahn 44 sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei Bielefeld mitteilte, wurden vier Menschen schwer verletzt und mindestens fünf weitere leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich demnach auf der Autobahn in Fahrtrichtung Kassel zwischen den Anschlussstellen Lichtenau und Marsberg.

Der Reisebus aus Hameln geriet laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Fahrer habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und der Bus sei auf die rechte Seite gekippt. In dem Bus befanden sich zwei Fahrer sowie 38 Fahrgäste.

Wegen der Bergungsarbeiten war die A44 zwischenzeitlich in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Am Sonntagmorgen war die Fahrbahn in Richtung Dortmund nach Angaben einer Polizeisprecherin wieder freigegeben.