Mann lenkt Auto in Absperrung vor Westminsterpalast - Fahrer festgenommen

Mehrere Verletzte bei mutmaßlicher Auto-Attacke vor Parlament in London

London (AFP) - London ist erneut Ziel eines mutmaßlichen Anschlags geworden: Ein Autofahrer raste am Dienstagmorgen in eine Absperrung vor dem Parlamentsgebäude in der britischen Hauptstadt und verletzte mehrere Menschen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann, der auf Ende 20 geschätzt wird, wurde nach Angaben von Scotland Yard unter Terrorverdacht festgenommen. Die Anti-Terror-Polizei leitete die Ermittlungen.

Polizisten untersuchen den Tatort in London © AFP

Die Polizei behandle die Geschehnisse als "terroristischen Vorfall", sagte der Leiter der Anti-Terror-Polizei, Neil Basu. Der Fahrer kooperiere bisher nicht mit den Ermittlern. Seine Identität und sein Tatmotiv waren den Angaben zufolge zunächst unklar.

Der Mann war um 08.37 Uhr (MESZ) mit einem silberfarbenen Ford Fiesta in eine Sicherheitsabsperrung vor dem Westminsterpalast gerast. Vorher fuhr er über eine Kreuzung und erfasste offenbar absichtlich mehrere Fahrradfahrer und Fußgänger, wie Videoaufnahmen zeigten. Auf anderen Aufnahmen waren am Boden liegende Verletzte zu sehen.

Unmittelbar nach der mutmaßlichen Auto-Attacke umzingelten bewaffnete Polizisten das Fahrzeug. Bilder zeigten die Beamten, wie sie ihre Waffen auf den Fahrer richteten und ihn zum Aussteigen zwangen. Weitere Bilder zeigten den Mann in Handschellen, gekleidet in Jeans und eine schwarze Daunenjacke.

Nach Angaben der Polizei befand sich außer dem Mann niemand in dem Auto. Waffen wurden zunächst nicht gefunden. Die Straßen und U-Bahnhöfe in der Umgebung blieben zunächst abgesperrt.

Nach Angaben der Polizei schwebte keiner der Verletzten in Lebensgefahr. Der Londoner Rettungsdienst teilte mit, ein Mann und eine Frau seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein dritter Verletzter wurde vor Ort behandelt. Nach Polizeiangaben wurde der Mann nach kurzer Zeit wieder entlassen. Die Frau musste mit schweren Verletzungen im Krankenhaus bleiben.

Die britische Premierministerin Theresa May dankte den Einsatzkräften im Kurzbotschaftendienst Twitter für ihre "umgehende und mutige Reaktion". Die Regierung berief für den Nachmittag eine Sitzung des Krisenstabs Cobra ein.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan erklärte, er und alle Londoner verurteilten "alle Terroranschläge auf unsere Stadt" auf das Schärfste. Die Reaktion der Londoner auf den Vorfall am Dienstag zeige aber, dass sie sich durch Anschläge "niemals bedrohen, einschüchtern oder spalten lassen werden".

US-Präsident Donald Trump forderte eine harte Reaktion: "Noch ein Terroranschlag in London", schrieb er bei Twitter. "Diese Tiere sind verrückt und müssen mit Härte und Stärke behandelt werden."

Die Augenzeugin Ewalina Ochab sagte der Nachrichtenagentur PA, sie habe Schreie gehört und sich daraufhin umgedreht. "Ich sah ein silbernes Auto, das sehr schnell fuhr", sagte sie. Es habe nach einer "absichtlichen" Aktion ausgesehen. Der Augenzeuge Jason Williams beschrieb, wie das Auto mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Poller fuhr. "Es sah nicht wie ein Unfall aus."

Westminster war bereits im vergangenen Jahr Schauplatz eines Terroranschlags gewesen. Ein mutmaßlich islamistischer Attentäter fuhr im März auf der Westminsterbrücke mit einem Auto Fußgänger an, bevor er vor dem Parlament einen Polizisten mit einem Messer erstach. Der 52-Jährige, der zum Islam konvertiert war, tötete dabei fünf Menschen und verletzte dutzende weitere, bevor er von der Polizei erschossen wurde.

Die Sicherheitslage in Großbritannien ist angespannt. Im vergangenen Jahr wurde das Land fünf Mal Ziel eines Anschlags - vier Mal in London und ein Mal in Manchester. Dabei wurden insgesamt 36 Menschen getötet. Wegen der Terrorgefahr herrschen im gesamten Land strenge Sicherheitsvorkehrungen. Zuletzt waren im September bei einer Explosion in der Londoner U-Bahn 30 Menschen verletzt worden.