Mehrere tote bei schwerem Unfall auf Autobahn 5 in Baden-Württemberg

Mannheim (AFP) - Bei einem schweren Unfall sind auf der Autobahn 5 bei St. Leon-Rot in Baden-Württemberg am Montag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Mannheim mitteilte, schob ein Lastwagen zwei Autos unter einen anderen Laster, der auf der rechten Spur halten musste. Die genaue Zahl der Opfer war nach Angaben der Beamten zunächst unklar.

"In den beiden Fahrzeugen verstarben mehrere Personen, die genaue Anzahl steht noch nicht fest", teilte die Polizei mit. Eine Frau habe schwer verletzt geborgen werden können.

Der Unfall ereignete sich demnach zwischen Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf südlich von Heidelberg. Feuerwehr und Rettungsdienste starteten einen Großeinsatz, die Autobahn war wegen der Rettungsarbeiten einseitig gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten hatte der Fahrer eines Lastwagens aufgrund der Verkehrssituation halten müssen. Hinter ihm stoppten zwei Autos. Diese wurden von einem nachfolgenden Lastwagen erfasst, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Er schob die Autos unter den ersten Laster.

Bei weiteren Unfällen auf der Gegenfahrbahn, die durch Schaulustige verursacht wurden, zählte die Polizei weitere drei Verletzte. Demnach stießen dort sieben Fahrzeuge bei drei Auffahrunfällen zusammen. Zwei von drei Fahrstreifen waren blockiert, es gab lange Rückstaus.