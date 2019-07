Umfrage: Drei Viertel der Eltern für verpflichtende Deutschkurse bei Sprachproblemen

Mehrheit hält Beherrschung der deutschen Sprache für Hauptziel in der Grundschule

München (AFP) - Die große Mehrheit der Bundesbürger hält die Beherrschung der deutschen Sprache für das wichtigste Ziel in der Grundschule. In einer am Montag in München veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach im Auftrag der Roland Berger Stiftung sehen 83 Prozent dies als vorrangigstes Lernziel. Rund drei Viertel der befragten Eltern (76 Prozent) meinen zudem, dass es für Kinder mit Sprachproblemen verpflichtende Deutschkurse geben sollte.

Schüler einer Grundschule in Bayern © AFP

In der Rangfolge der wichtigsten Lernziele in der Grundschule werden weiterhin die Allgemeinbildung (76 Prozent), Englischkenntnisse (74 Prozent) und gute Mathekenntnisse (66 Prozent) genannt. 59 Prozent der Eltern halten den Umgang mit Computer und Internet für relevant.

Zu große Klassen sind ein weiteres Thema, das die Eltern beschäftigt. Mehr als drei Viertel der Befragten (77 Prozent) wünschen sich kleinere Klassen. Eine bessere Ausstattung mit Computern halten zwei Drittel der Eltern für dringend erforderlich. Auch das Thema soziale Gerechtigkeit steht weit oben. Fast zwei Drittel (64 Prozent) halten die Förderung von begabten, aber sozial benachteiligten Kindern schon in der Grundschule für eine vordringliche Aufgabe der Bildungspolitik.

In diesem Zusammenhang sprach sich 71 Prozent der befragten Eltern für eine gezielte finanzielle Unterstützung sogenannter Brennpunktschulen aus. In der Gesamtbevölkerung meinen 65 Prozent, dass Schulen, auf die besonders viele Kinder aus Zuwandererfamilien oder sozial schwachen Familien gehen, zusätzlich Geld für mehr Lehrer oder zusätzliches Betreuungspersonal erhalten sollten.