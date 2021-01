Auch mindestens zehn Republikaner stimmen für Impeachment

Mehrheit in Repräsentantenhaus für Amtsenthebungsverfahren gegen Trump

Washington (AFP) - Im US-Repräsentantenhaus hat eine Mehrheit für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump gestimmt. Bei dem Votum in der Kongresskammer wurde am Mittwoch die Schwelle von 217 Abgeordnetenstimmen überschritten. Die Abstimmung über das Impeachment eine Woche nach der Erstürmung des Kapitols durch radikale Trump-Anhänger dauerte zunächst noch an.

US-Kongress © AFP

Neben den Demokraten stimmten mindestens zehn republikanische Abgeordnete für das Amtsenthebungsverfahren. Der Prozess gegen Trump wegen "Anstiftung zum Aufruhr" wird letztlich im Senat geführt.