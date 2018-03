CDU, CSU und SPD unterzeichnen Koalitionsvertrag

Merkel: "Der Wohlstand unseres Landes muss bei allen Menschen ankommen"

Berlin (AFP) - Die große Koalition will nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das "Wohlstandsversprechen" in den Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung erneuern. "Der Wohlstand unseres Landes muss bei allen Menschen ankommen", sagte Merkel am Montag in Berlin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit CSU-Chef Horst Seehofer und dem kommissarischen SPD-Vorsitzenden Olaf Scholz. Ziel sei es, dass die Lebensbedingungen in allen Teilen Deutschlands gleichwertig seien.

Horst Seehofer, Angela Merkel und Olaf Scholz © AFP

CDU, CSU und SPD wollen am Montagnachmittag in Berlin den Koalitionsvertrag unterzeichnen. Am Mittwoch soll Merkel für eine vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin gewählt werden.