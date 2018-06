Kanzlerin sucht angesichts des Asylstreits mit der CSU Verbündete

Merkel am Sonntag bei Sondergipfel mehrerer EU-Staaten zu Migration

Brüssel (AFP) - Im Asylstreit mit der CSU sucht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf europäischer Ebene Verbündete. Sie nimmt am Sonntag an einem Sondergipfel von mindestens zehn EU-Staaten in Brüssel teil. Ziel des "informellen Arbeitstreffens" sei die Suche nach "europäischen Lösungen" bei den Themen Migration und Asyl, teilte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker als Gastgeber am Mittwoch mit. Damit solle der EU-Gipfel aller 28 Mitgliedstaaten Ende kommender Woche vorbereitet werden.

Merkel wird von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in der Flüchtlingsfrage massiv unter Druck gesetzt. Er will Migranten an der deutschen Grenze zurückweisen, die bereits in einem anderen EU-Land als Asylbewerber registriert wurden. Merkel lehnt solche nationalen Alleingänge ab. Am Montag einigten sich die Unionsparteien darauf, dass Merkel bis Monatsende Zeit hat, mit anderen europäischen Staaten über Lösungen zu verhandeln.

An dem Treffen am Sonntagnachmittag (14.00 Uhr) sollten zunächst neben Merkel die Staats- und Regierungschefs aus Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Italien, Malta, Österreich und Spanien teilnehmen. Der niederländische Regierungschef Mark Rutte kündigte dann am Nachmittag im Kurznachrichtendienst Twitter an, auch er werde kommen. Juncker zufolge will auch Belgiens Regierungschef Charles Michel teilnehmen.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, das informelle Treffen diene zur Vorbereitung des EU-Gipfels am Donnerstag und Freitag kommender Woche. Es gehe darum, "auszuloten, was möglich ist".

Ein EU-Diplomat sagte, ein Ziel des Treffens seien die von Merkel angestrebten "bilateralen Abkommen zur Rücknahme von Migranten". Der Teilnehmerkreis des Sondertreffens decke die Länder ab, mit denen dies in Frage komme. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte eine solche Vereinbarung am Dienstag beim Treffen mit Merkel in Meseberg bereits zugesagt.

Aus dem französischen Präsidialamt hieß es, in Meseberg sei auch der Sondergipfel am Sonntag vereinbart worden. Dort hatte auch Juncker mit Merkel und Macron Gespräche geführt.

Italien, Griechenland, Malta und Spanien sind als Mittelmeeranrainer am stärksten von der Flüchtlingsfrage betroffen. Bulgarien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne, ab Juli folgt dem osteuropäischen Land Österreich in dieser Position.

Merkel bekräftigte ihr Beharren auf europäischen Lösungen. "Migration ist eine europäische Herausforderung", sagte sie in Berlin bei einer Gedenkstunde für die Opfer von Flucht und Vertreibung. "Und es geht um den Zusammenhalt dieser Europäischen Union."

Es liege im "ureigenen" Interesse der EU-Mitgliedstaaten, die großen Fragen der Außen- und Flüchtlingspolitik gemeinsam zu lösen, fügte Merkel hinzu. "Und es würde nicht gut sein, wenn das jeder zulasten des anderen täte." An der Gedenkveranstaltung nahm auch Seehofer teil.