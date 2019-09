Merkel eröffnet Internationale Automobil-Ausstellung

Frankfurt/Main (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eröffnet am Donnerstag (10.00 Uhr) die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main. Die Messe ist zunächst nur für Fachbesucher geöffnet, ab Samstag können sich Autofans die Neuheiten der deutschen und internationalen Hersteller anschauen. Die deutschen Konzerne wollen das breite Publikum mit neuen Elektroautos überzeugen.

Volkswagen-Stand auf der IAA 2019 © AFP

Die IAA steht in diesem Jahr stark unter Druck. Die Zahl der Aussteller sank von knapp 1000 auf der letzten IAA 2017 auf gut 800 in diesem Jahr. Zudem kündigten Autogegner für das Wochenende massive Proteste an, um gegen die Klimabelastung durch die Autoindustrie zu demonstrieren.