Merkel spricht auf internationalem Petersberger Klimadialog

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält am Dienstag eine Rede beim Petersberger Klimadialog. Die Kanzlerin wird sich am Nachmittag im so genannten High Level Segment der internationalen Konferenz zum Klimaschutz äußern, die wegen der Corona-Pandemie als Videotagung stattfindet (ab 15.10 Uhr). Als weiterer Redner will UN-Generalsekretär António Guterres sprechen. Am Klimadialog nehmen Minister aus rund 30 Staaten teil. Ziel ist es, auch in der Corona-Krise den Klimaschutz wieder voranzubringen.

Kohlekraftwerk in Nordrhein-Westfalen © AFP

Mit besonderer Spannung wird erwartet, in welcher Weise sich Merkel auf Verschärfungen der EU-Emissionsziele für die Zeit bis 2030 festlegt, wie sie das Pariser Klimaschutzabkommen vorsieht. Zum Auftakt des Klimadialogs am Montag gab es zahlreiche Aufrufe, Maßnahmen zur Überwindung der Pandemie-Folgen mit mehr Klimaschutz zu verknüpfen.