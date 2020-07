Merkel stellt Vorhaben für Ratspräsidentschaft im Bundesrat vor

Berlin (AFP) - Im Bundesrat will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag die Vorhaben für die deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorstellen (ab 09.30 Uhr). Es ist nach Regierungsangaben erst Merkels dritte Rede vor der Länderkammer seit ihrem Amtsantritt 2005. In der letzten Sitzung vor der Sommerpause will der Bundesrat dann noch eine Reihe von Gesetzen aus dem Bundestag absegnen - darunter die Grundrente sowie der Nachtragshaushalt zur Bewältigung der Corona-Folgen. Beide Gesetze hat der Bundestag am Donnerstag beschlossen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). © AFP

Zu den weiteren Regelungen, die dem Bundesrat zur abschließenden Beratung vorliegen, gehören die Gesetze gegen Hass im Netz, die Hilfe bei Adoptionen, die Rechtssicherheit für Contergan-Geschädigte sowie die Arbeitsbedingungen für ausländische Beschäftigte.