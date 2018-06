Merkel trifft Spaniens Regierungschef Sánchez zur EU-Gipfelvorbereitung

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Dienstag den neuen spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez zu seinem Antrittsbesuch in Berlin. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren im Kanzleramt (10.00 Uhr, Pressekonferenz 11.15 Uhr) folgt ein Gespräch, bei dem die bilateralen Beziehungen sowie europapolitische und internationale Themen besprochen werden sollen. Im Vordergrund steht nach Angaben der Bundesregierung die Vorbereitung des EU-Gipfels ab Donnerstag.

Merkel und Sánchez beim EU-Flüchtlingsgipfel am Sonntag © AFP

Merkel und Sánchez hatten am Sonntag in Brüssel an einem EU-Sondergipfel zur Flüchtlingspolitik teilgenommen. Beschlüsse wurden bei dem Treffen nicht gefasst. Für den regulären EU-Gipfel hat EU-Ratspräsident Donald Tusk vorgeschlagen, auf See gerettete Flüchtlinge künftig in Zentren außerhalb der EU zu bringen - auch wenn dafür bisher noch kein Drittstaat gefunden ist. Sánchez und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben "geschlossene" Lager innerhalb der EU vorgeschlagen, um eine Weiterreise von Asylbewerbern in andere Mitgliedstaaten zu verhindern.