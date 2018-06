Kanzlerin sieht Forderungen der CSU mit Brüsseler Beschlüssen erfüllt

Merkel trifft mit Reihe von Staaten Abmachungen zur Flüchtlingspolitik

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit einer Reihe von Staaten Abmachungen zur Rücknahme von Flüchtlingen getroffen. Die Regierungen von Spanien und Griechenland sagten der Bundesregierung zu, bereits in ihren Ländern registrierte Asylsuchende von Deutschland zurückzunehmen, wie Merkel am Freitag nach Beratungen auf dem EU-Gipfel in Brüssel mitteilte. Mit "einer Vielzahl" weiterer Länder soll es Abkommen über schnellere Rücküberstellungen geben.

Spanien und Griechenland gehören ebenso wie Italien zu den Hauptankunftsländern für Flüchtlinge, die in die Europäische Union kommen. Von einem entsprechenden Abkommen mit Italien war nicht die Rede.

Griechenland und Spanien seien bereit, "Asylsuchende wiederaufzunehmen, die künftig von deutschen Behörden an der deutsch-österreichischen Grenze festgestellt werden" und in der Datenbank Eurodac registriert seien, heißt es in einer Mitteilung der Bundesregierung. "Die operativen Einzelheiten der vorstehenden Maßnahmen werden in den nächsten vier Wochen vereinbart und regelmäßig überprüft."

Die Vereinbarungen müssen nach den Worten Merkels von den Innenministerien abgeschlossen werden - und somit von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der mit Zurückweisungen von bereits in anderen EU-Staaten registrierten Asylsuchenden an der deutschen Grenze gedroht hat, wenn Merkel auf europäischer Ebene nicht "wirkungsgleiche" Vereinbarungen trifft.

Die Kanzlerin lehnt solche nationale Alleingänge ab, der Konflikt mit Seehofer hat die Beziehung zwischen CDU und CSU und die große Koalition schwer belastet. Merkel kündigte an, noch am Freitagabend die Koalitionspartner über die Beratungen in Brüssel zu informieren. Am Sonntag kommen die Spitzen von CDU und CSU dann zu getrennten Sitzungen zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Die Zusammenarbeit mit Spanien und Griechenland beginnt "unmittelbar", nachdem die entsprechenden Vereinbarungen geschlossen wurden. Im Gegenzug sagte Deutschland Madrid und Athen nach Merkels Angaben zu, Flüchtlinge im Rahmen der Familienzusammenführung "schrittweise nach Deutschland zu bringen".

Die Kanzlerin kündigte zudem Verwaltungsvereinbarungen an "mit einer Vielzahl von Ländern", die nicht wie Spanien und Griechenland zu den Ankunftsländern in der EU gehören. Ziel sei es, im Rahmen der europäischen Dublin-Verordnung Rücküberstellungen von Asylsuchenden schneller und effizienter zu machen. Merkel zufolge sind derzeit nur 15 Prozent dieser Verfahren erfolgreich. Auch hier müssen nun die Innenminister die Details ausarbeiten.

Das Ziel dieser Vereinbarungen ist es, das Weiterwandern von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union zu unterbinden. Asylsuchende dürften sich nicht aussuchen, in welchem Land sie einen Antrag stellten, sagte Merkel im Vorfeld des Gipfels.

Merkel war unter hohem Druck nach Brüssel gereist. Sie hatte angekündigt sich um entsprechende Vereinbarungen zu bemühen, nachdem Seehofer damit gedroht hatte, die Entscheidung über Zurückweisungen an der Grenze im Zweifelsfall im nationalen Alleingang zu treffen. Merkel lehnte dies ab und pochte auf europäische Lösungen.

In der Nacht auf Freitag hatten die europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel bereits eine Reihe von Beschlüssen zur europäischen Migrationspolitik gefasst. Die Kanzlerin machte deutlich, dass sie damit die Forderungen der CSU zur Migrationspolitik als erfüllt ansieht. "Wenn das alles umgesetzt wird, dann ist das mehr als wirkungsgleich, dann ist das ein wirklich substanzieller Fortschritt", sagte Merkel.