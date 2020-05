Gemeinsame Video-Pressekonferenz am Montagnachmittag

Merkel und Macron planen Initiative zu Belebung von Europas Wirtschaft

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron planen eine deutsch-französische Initiative für die wirtschaftliche Erholung Europas. Am Nachmittag wollen Merkel und Macron in einer Videoschalte über die Initiative beraten (15.30 Uhr), wie das Bundespresseamt am Montag in Berlin mitteilte.

Merkel und Macron im Februar in Brüssel © AFP

Um 17.00 Uhr wollen die Kanzlerin und der französische Präsident ihren Plan dann in einer gemeinsamen Video-Pressekonferenz in Berlin und Paris der Öffentlichkeit vorstellen. Darin soll es um die Belebung der Wirtschaft in Europa gehen, die schwer unter der Corona-Krise leidet.