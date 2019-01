Merkel und Macron unterzeichnen Freundschaftsvertrag in Aachen

Aachen (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unterzeichnen heute in Aachen einen neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag (10.30 Uhr). Das Abkommen soll den Elysée-Vertrag von 1963 ergänzen, den Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) auf den Tag genau vor 56 Jahren mit Präsident Charles de Gaulle in Paris besiegelte. Bei der Zeremonie im Krönungssaal des Aachener Rathauses wollen Merkel und Macron das Wort ergreifen. Am Nachmittag ist zudem ein "Bürgerdialog" mit beiden Politikern geplant.

Wollen neuen Freundschaftsvertrag unterzeichnen: Macron und Merkel © AFP

Der Vertrag von Aachen sieht eine engere Zusammenarbeit in der Wirtschafts- Verteidigungs- und Europapolitik vor. Geplant sind ein "deutsch-französischer Wirtschaftsraum" ohne bürokratische Hürden und gemeinsame Regeln für Rüstungsexporte. Mit Hilfe eines "Bürgerfonds" sollen Bürgerinitiativen und Städtepartnerschaften gefördert werden.