EU-Bekenntnis zu Klimaneutralität bis 2050 wäre "starkes Zeichen"

Merkel unterstützt bei EU-Gipfel von der Leyens Klimapläne

Brüssel (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Klimapläne von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßt. "Deutschland unterstützt die Vorstellungen, die Ursula von der Leyen dargelegt hat", sagte Merkel am Donnerstag beim Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Sie hoffe nun auf eine Einigung der EU-Länder auf ein gemeinsames Bekenntnis zur Klimaneutralität bis 2050.

Merkel kommt beim Gipfeltreffen an © AFP

Von der Leyen hatte am Mittwoch ihre Pläne für eine umfassende Strategie vorgestellt, damit in der EU im Jahr 2050 so viele klimaschädliche Treibhausgase kompensiert wie ausgestoßen werden. Geplant ist ein tiefgreifender Umbau der EU-Volkswirtschaften in allen Bereichen, für den jährlich viele Milliarden Euro an Investitionen nötig wären.

Unter den EU-Mitgliedstaaten ist jedoch schon das Fernziel der Klimaneutralität umstritten. Polen, Ungarn und Tschechien fordern vor einer Zustimmung zu einem gemeinsamen Bekenntnis umfassende Finanzzusagen, um die Umstellung ihrer stark von Kohle geprägten Wirtschaft zu bewerkstelligen.

EU-Ratspräsident Charles Michel sagte, er hoffe auf eine Einigung. Denn der Kampf gegen den Klimawandel sei "Priorität Nummer eins" und Klimaneutralität "ein wichtiges Ziel" für Europa. Um dies umzusetzen, müsse die EU massiv investieren.