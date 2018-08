Merkel wird Anfang September in Paris erwartet

Elysée: Besuch bei Macron am 6. oder 7. September geplant

Paris (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird Anfang September in Paris erwartet. Ein Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sei für den 6. oder 7. September geplant, hieß es am Dienstag aus dem Umfeld des Staatschefs in Paris. Zuletzt waren die beiden Politiker beim EU-Gipfel Ende Juni in Brüssel zusammengekommen.

Merkel und Macron beim EU-Gipfel im Juni © AFP

Macron sei überzeugt, dass angesichts des Aufstiegs populistischer Gruppierungen in Europa ein "fortschrittsorientiertes europäisches Projekt" vonnöten sei, hieß es aus seinem Umfeld weiter. Vor dem Treffen mit der Kanzlerin plant der französische Staatschef demnach eine Reise nach Luxemburg. Am 28. und 30. August wird er in Dänemark und Finnland erwartet.

Vergangene Woche hatten sich Merkel und Macron telefonisch auf eine engere europäische Abstimmung im Umgang mit Flüchtlingsrettungsschiffen auf dem Mittelmeer verständigt. Bei dem Treffen im September dürfte es auch um Macrons Vorstellungen für eine EU-Reform gehen. Die Grundsatzeinigung zwischen Paris und Berlin auf ein eigenes Budget für die Eurozone stößt bei anderen Mitgliedstaaten bisher auf ein sehr verhaltenes Echo.