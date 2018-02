27-Jähriger aus Buxtehude setzt sich klar gegen Konkurrenten durch

Michael Schulte gewinnt deutschen ESC-Vorentscheid

Berlin (AFP) - Michael Schulte singt für Deutschland beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Lissabon: Der 27 Jahre alte Schulte gewann Donnerstagabend in Berlin klar den deutschen Vorentscheid gegen fünf Konkurrenten. Er tritt nun mit dem seinem verstorbenen Vater gewidmeten Lied "You let me walk alone" im ESC-Finale am 12. Mai an.

Michael Schulte © AFP

Die ARD hatte nach dem enttäuschenden Abschneiden Deutschlands in den vergangenen Jahren das Konzept des Vorentscheids überarbeitet. Neben den Zuschauern entschied eine internationale Jury und ein Panel aus ESC-Experten zu je einem Drittel. Der aus Buxtehude stammende Schulte gewann bei allen drei Gruppen die Abstimmung.

Schulte sagte im Anschluss an seinen Sieg, er spüre "große Freude" und "Erleichterung". "Das ist das, was ich wollte." Der bisher vor allem über seinen eigenen Kanal bei Youtube sowie einer Teilnahme an der Casting-Show "The Voice of Germany" bekannte Sänger zeigte sich allerdings auch selbstbewusst. "Ich habe immer gesagt, der Vorentscheid ist eine Zwischenetappe für mich."

Der bei der ARD für den ESC federführende Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber sagte, mit Schulte solle ein "Neustart" Deutschlands beim weltweit größten Musikwettbewerb gelingen. "Entscheidend ist, dass wir uns aus dem tiefen Tal der Tränen wieder nach oben bewegen." Im vergangenen Jahr war die deutsche Starterin Levina Vorletzte geworden, in den beiden Jahren davor gab es für Deutschland sogar nur letzte Plätze.

Das von Schulte gesungene Lied war in einem von der ARD organisierten Camp entstanden. Der Sänger sagte, er habe sich dort ganz bewusst entschieden, in seinem Lied den Tod des Vaters thematisieren wollen. "Für mich war ganz klar, dass ich über ein Thema schreiben will, was mich selbst bewegt." Das sei ihm offenbar gelungen.

Die ARD hatte für den Vorentscheid erneut weitgehend unbekannte Künstler ausgewählt. Die weiteren Starter waren Xavier Darcy, Ivy Quainoo, Ryk, Natia Todua und die Volksmusikgruppe voXXclub.

Während in der an die Punktevergabe beim ESC-Finale angelehnten Abstimmung zwar alle drei Gruppen Schulte vorne sahen, gab es auf den weiteren Plätzen deutlich unterschiedliche Bewertungen. So landete voXXclub beim Publikum auf Platz zwei, in der internationalen Jury allerdings auf dem letzten Platz.